القبض على شخص انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الخميس، من ضبط المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة أثناء نصبه على المواطنين في الهرم.البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الهرم لتفقد الحالة الأمنية تبين وجود حادث، ووقوف شخص انتحل صفة ضابط شرطة لتحصيل مبلغ مالية من المواطنين.تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.