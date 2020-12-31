السلاوي: من المتوقع دخول لقاح «جونسون آند جونسون» فبراير المقبل

قال كبير مستشاري برنامج التلقيح الأمريكي، منصف السلاوي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع دخول لقاح جديد معركة مواجهة وباء كورونا في فبراير المقبل.ووفقًا لوكالة فرانس برس، أشار السلاوي خلال مؤتمر صحفي، عن أمله في حصول اللقاح الذي طورته شركة "جونسون آند جونسون"، على الموافقة في النصف الأول من فبراير، لافتا إلى أنه بخلاف اللقاحات التي نالت موافقة أولية، فإن التطعيم الجديد يأتي في جرعة واحدة.ووصف السلاوي اللقاح الجديد بأنه "سيغير قواعد اللعبة في مواجهة الولايات المتحدة للوباء"، مشيرا إلى أنه في آخر المراحل التجريبية، وتتم حاليا مناقشة آليات تسريع توفير جرعات منه.