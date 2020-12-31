شيخ صوفية الصين: لا تخافوا من كورونا.. وأتباعنا في ووهان لم يصابوا

وجه الشيخ عبدالرءوف اليماني الحسني، مرشد الطريقة الجهرية النقشبندية وشيخ صوفية الصين، رسالة إلى العالم، قال فيها أقول للجميع حول العالم لا تخافوا كثيرًا من فيروس كورونا المستجد، فهو فيروس ضعيف جدًا، ويمكن الوقاية منه بأسهل الطرق.وتابع شيخ صوفية الصين: "وأكبر دليل على ذلك أنه لم يتم تسجيل أي حالة لفيروس كورونا المستجد بين مريدى وأتباع الطريقة الجهرية النقشبندية حتى الآن، سواء أكانوا داخل الصين أم خارج الصين، نظرًا لاتباعهم التعليمات الصحية المتمثلة في النظافة والطهارة، وعلى سبيل المثال في مصر وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة ودول أخرى بلغ الوباء ذروته ولكن أتباعنا في مأمن ولم يصابوا بسوء".وتابع "اليماني" في تصريحات لـ"الدستور" من الصين، أن هناك أكثر من 500 ألف من أتباع ومريدي طريقتنا الصوفية، يقومون بأعمال تجارية ويعملون في مدينة ووهان الصينية معقل فيروس كورونا لم يصبهم أى شىء حتى الآن، فقبل إغلاق "مدينة ووهان" فر أكثر من 130 ألف مريد ومريدة إلى مدينة "سيشوان الصينية"، وأجرت الحكومة الفحص على أكثر من 13 ألف شخص من أتباع الطريقة، وكانت نتيجة الاختبار عدم إصابة أي شخص بالفيروس.