5 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع التحرير فى سوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إنه جار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع التحرير بمركز سوهاج، والتي تأتي ضمن خطة البنك الدولي للتنمية المحلية للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١.وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه جار تغيير الوصلات المنزلية والتي يبلغ عددها ٥٠٠ وصلة بطول ٢ كم قطر ١٢ بوصة لتخدم ٥٠٠٠ نسمة تقريبًا، وأنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال في نهاية مارس القادم، وذلك بهدف تحسين الخدمة للمواطنين.