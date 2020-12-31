وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين قيادات جديدة داخل شركات القطاع.وتضمن القرار الصادر من وزير البترول، بتكليف المهندس خالد محمد السيد موافي، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول بلاعيم «بتروبل»، المهندس محمد رشدى جلال محمود، نائبًا لرئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول، وعضوًا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).