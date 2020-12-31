قصة الاحتفال باليوم الوطني في السودان

يحتفل الشعب السوداني في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام بذكرى اليوم الذي نال استقلاله عن إنجلترا وجلاء المستعمر البريطاني عن أرضهم في الأول من يناير عام 1956.وتختلف طرق الاحتفال حيث يقوم السوادنيون بتزيين الشوارع وشرفات المنازل بالأعلام الوطنية، ويطلقون الألعاب النارية، إضافةً للمشاركة في المعارض الدولية، مثل المعرض الدولي للميلان.واستغل البريطانيون اندلاع الحرب العالمية الأولى لإعلان الحماية على مصر والسودان في عام 1914، ونقل السودانيون نشاطهم ضد المحتل البريطاني إلى السياسة خلال الحرب العالمية الثانية التي اندلعت بين عامي 1939 – 1945، وبعدها قررت بريطانيا الانسحاب من المستعمرات، وخلال ذلك قامت ثورة 23 يوليو بزعامة جمال عبد الناصر في عام 1952 معلنةً تحويل مصر من مملكة إلى جمهورية، كما طالبت الثورة بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان.وأخيرا في عام 1955 أعلن البرلمان السوداني الاستقلال، وانسحبت القوات البريطانية من السودان.