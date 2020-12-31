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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبناني يبدأ تدابير مشددة بمناسبة رأس السنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:27 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني عن أن وحدات من القوات المسلحة بدأت في تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تأمين المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة.

ودعا الجيش اللبناني- في بيان له اليوم- جميع اللبنانيين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجًا بحلول السنة الجديدة، وأن يتجاوبوا مع الإجراءات الأمنية المتخذة، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وإنفاذًا للقوانين، مؤكدًا أن أي مخالفة بهذا الشأن سوف تعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونية.

على صعيد متصل، حذر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) من الآثار الخطيرة لظاهرة إطلاق النار العشوائي، ومن بينها تساقط الرصاص الطائش على مدرجات مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت وفي أماكن هبوط وإقلاع الطائرات وبالقرب منها وذلك انطلاقًا من المناطق المحيطة به.

وأكدت قوى الأمن الداخلي- في بيان لها- أن هذا الأمر يؤدي إلى تهديد سلامة الطيران المدني وتعريض المسافرين والوافدين والطائرات والمنشآت الحيوية للخطر، مشيرة إلى وجوب تقيد المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالًا بأي مناسبة كانت، تفاديًا لحدوث كوارث.

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