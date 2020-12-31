مع اقتراب ذكرى اغتيال سليماني.. قاني يتعهد بالانتقام من ترامب

تعهد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاني، اليوم الخميس، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، بالانتقام وقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما هدد أيضا بقتل مسؤولين أمريكيين آخرين، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية، وفقا لموقع العربية.وقال "قاني"، خلال الجلسة إنهم سينتقمون لقاسم سليماني رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.يذكر أن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قد قتل في ضربة أمريكية مطلع 2020.