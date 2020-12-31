بلجيكا: 80 وفاة و2831 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2831 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأشار معهد الصحة العامة البلجيكي، في تقريره، إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت اليوم إلى 19441 حالة بعد أن تم التأكد من وفاة 80 شخصًا، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.وأوضح المتحدث باسم المعهد فان لاتيم، أن الأبحاث التي أُجريت مؤخرًا أظهرت أن المناعة الجماعية للمواطنين في بلجيكا ضد الوباء قد وصلت إلى 16% حاليًا.. مُضيفًا "من المتوقع أن نصل إلى 60% بعد إعطاء اللقاحات بشكل واسع".ومنعت السلطات الفيدرالية والمحلية في بلجيكا أي مظاهر عامة للاحتفال بليلة رأس السنة، كما لا يزال حظر التجول ساريًا هذه الليلة أيضًا ما بين الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحًا في مدينة بروكسل وما بين منتصف الليل والسادسة صباحًا في باقي المناطق.