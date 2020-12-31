وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة ببورسعيد.. غدًا

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا الجمعة 1 يناير، بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد، في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة.يأتي ذلك خلال مشاركته للمحافظة بعيدها القومي، وسيكون اللقاء بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام المحافظة.ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، أول أيام العام الجديد، تحت عنوان «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد.. طريق العبور نحو المستقبل».وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لافتة: «مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة».واختتمت الوزارة: «نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».