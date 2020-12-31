الأزهر: تأجيل الامتحانات.. وتطبيق نفس قرارات «التعليم»

أكد مصدر مسـئول بقطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة، جزء أساسي من مكونات الدولة المصرية، ويعمل وفق الرؤية التي تضعها أجهزة الدولة المختصة.وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، فإن الأزهر ينتظر عقد المؤتمر الصحفي الخاص برئيس مجلس الوزراء اليوم؛ للإعلان عن تفاصيل القرارات، ليعلن بعدها تأجيل الامتحانات وتطبيق نفس الإجراءات المقررة على التربية والتعليم.وأضاف: أن الأزهر الشريف لديه حرص كامل للحفاظ على صحة كل الطلاب والمنتسبين إليه، لافتًا إلى أن القطاع كان يعد خطة متكاملة من أجل أداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة لضمان الحفاظ على صحة كل المشاركين في الامتحانات.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن منذ قليل، أنه في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني باستكمال تدريس المناهج الدراسية، اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بـُعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.