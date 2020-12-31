وفاة «زيزو» ذكر الزراف المستورد.. الاكتئاب «جاني محتمل»

قرر السيد القصير، وزير الزراعة، تشكيل لجنة من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وحديقة الحيوان، لبيان سبب وفاة ذكر الزراف المستورد الأسبوع الماضي من دولة جنوب إفريقيا.وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بوزارة الزراعة، إن وفاة ذكر الزراف حالة نفوق عادية، وأن اللجنة البيطرية تقوم حاليا بالكشف على ذكر الزراف وستعلن أسباب الوفاة سواء بسبب البرودة أم اكتئاب.وكان حديقة الحيوان قد استوردت 3 زرافات من دولة جنوب إفريقيا ذكر وانثتين الأسبوع الماضي بالبدل مع حيوانات أخرى.