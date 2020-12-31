قروض «مستورة» وشروط الحصول عليها (إنفوجراف)

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تمكنت من تمويل مايقرب من 19.8 ألف مشروع متناهى الصغر، عبر قرض "مستورة" بقيمة 332.2 مليون جنيه خلال عام 2020، وفي السطور التالية نوضح عدد من أهم المعلومات عن قروض "مستورة".ــ أنواع القروض- إنتاج (حيواني – صناعي – تجاري – خدمي).-المشروعات المنزلية التي لا تتعارض مع الصحة والبيئة والأمن.ــ الفئات المستهدفة من السيدات- التي لا تحصل على مساعدة تكافل وكرامة.- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.- ذات الدخل البسيط ومعدومي الدخل.- إجمالي القروض 19823 قرضا.- قيمة القروض 332 مليون جنيه.- التوزيع الجغرافي 26 محافظة.