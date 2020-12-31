شوقى: تأجيل الامتحانات يشمل المواد غير المضافة للأول والثانى الثانوى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تأجيل الامتحانات يشمل المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي كان من المفترض أن تبدأ السبت المقبل.جاء ذلك فى رد موجز لوزير التعليم حول استفسارات البعض فيما يخص امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الثانوي، عبر جروب «ادعم طارق شوقي».ووافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدم به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية، اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بُعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستويات.