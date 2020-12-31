15.3 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال 2020

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2020 يتجاوز 100 تريليون يوان (15.38 تريليون دولار)، معربا عن أمله أن ينعم العالم خلال العام الجديد بالاستقرار والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.وأضاف بينج –في كلمة اليوم بمناسبة العام الجديد 2021- "يعتبر عام 2020 غير عادي تماما، وفي مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المفاجيء، حققت الصين إنجازات كبيرة في القضاء على تأثيرات الوباء والتنسيق الشامل بين أعمال الوقاية والسيطرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأكملنا تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة ورسمنا خارطة الخطة الخمسية الرابعة عشرة وتسارع بناء نمط تنموي جديد، وتعمق تنفيذ التنمية عالية الجودة".وتابع بينج "كانت الصين أول دولة تحقق نموا إيجابيا بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي عام 2020 إلى مستوى المائة تريليون يوان (38ر15 تريليون دولار). وأنجزت الصين استكشافات علمية مهمة مثل المسبار "تيان ون 1" والمسبار "تشانغ آه 5" والغواصة "فن دو تشه"، كما بدأت عملية بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة بنشاط".وأشار بينج إلى أن "عام 2020 شهد إنجازا فيما يتعلق ببناء المجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وانتصارا حاسما في معركة القضاء على الفقر، حيث تم انتشال نحو مائة مليون فقير ريفي من الفقر، وخرجت المحافظات الـ832 الفقيرة كافة من دائرة الفقر".ولفت بينج إلى أن عام 2020 كان مليئا بالصعوبات، وأدرك الجميع أهمية تضافر الجهود والتعاون لمكافحة الوباء.وقال الرئيس الصيني "إن عام 2021 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم)، وإن الصين ستواصل خلال هذا العام مسيرة بناء الدولة الاشتراكية الحديثة بشكل شامل"، معربا عن أمله تحقيق الاستقرار في العالم بحلول العام الجديد، والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.