إبراهيم عبد المجيد: الأنثى ملهمة.. ومعظم قصص الحب في رواياتي حقيقية

◄ في البداية كيف هو دور الأم في حياتك؟

◄ كيف استفدت من دور الأنثى في حياتك في أعمالك الأدبية؟

◄ هل يمكنك أن تخلق أنثى في روايتك لكي تنتقم منها؟

◄ ماذا عن زواجك؟

◄ هل استفدت من الأنثى في الأفلام أو الكتابات الأخرى في أعمالك؟

◄ ماذا عن قصص الحب في حياتك؟

◄ هل حدث وقابلت بطلات أعمالك فيما بعد؟

◄ هل هناك ذكريات لك مع كتب أو شخصيات استفدت منها؟

◄ من هن السيدات اللاتي يمكن أن نقول إن إبراهيم عبد المجيد استفاد منهن؟

◄ هل يمكن أن نقول إن هناك ملهمة لإبراهيم عبد المجيد؟

تنشر "الدستور" بدءا من اليوم سلسلة حوارات مع الأدباء والمبدعين بعنوان "الملهمات"، يكشف فيها أبرز الكتّاب والروائيين عن رؤيتهم للأنثى ويفشون أسرارًا عن "ملهماتهم" وعن حضور النساء في حياتهم ودورهم في تطور كتاباتهم.وفي هذا السياق تحدث الروائي إبراهيم عبد المجيد عن المرأة في حياته، وذكر العديد من القصص التي خاضها وكيف كان للمرأة دور كبير جدا في مسيرته، وأيضًا عن المرأة في رواياته..فإلى نص الحوارحين حصلت على الإعدادية عام 1961 كان التعليم بمصاريف، قبل الثورة، كانت الثانوية بـ 3 جنيهات ونصف، والجامعة كانت 18 جنيها، كانت كثيرة، وأذكر مشهد أن رجلا كان يريد لابنه دخول الجامعة، فأخذ أهل الحي يجمعون نقودا من بعضهم حتى يسهلون له دفع المصروفات ويدخل الابن الجامعة.. وقلت لن أدخل ثانوي، كنت أكتب روايات كانت ساذجة ولكن كنت أكتب، وقررت دخول الصنايع ووجدت امي تبكي لكي أدخل الثانوية، وبعد تقديم أوراقي لمدرسة محرم بك الصناعية في يونيو قام جمال عبد الناصر في نفس العام 1961 بإعلان مجانية التعليم في يوليو ولكن لم يكن ممكنا سحب أوراقي والتقديم للثانوي.راحت الفرصة "، وبالفعل أخذت الدبلوم وعملت بالترسانة البحرية، وحين قدمت الثانوية بعد ذلك بنظام المنازل تركت الترسانة البحرية وقدمت في محطة كهرباء للعمل بها، كان هناك نظام ورديات بها وهو الأمر الذي سوف يسهل لي المذاكرة بالمنزل، وبالفعل عملت بها وحصلت على الثانوية العامة، وعرفت ان كلية الآداب تقبل من مجموع 67 %، فقررت أنني سأحصل على 67%، وبالفعل حصلت عليها، أدرت حياتي كما أردت بالضبط، وحضرت وقت تخرجي وأذكر أن أول قصة كنت فائزًا فيها بمسابقة، وحصلت على جائزة ونزلت في أخبار اليوم صفحة كاملة بمقدمة محمود تيمور، فرحت والدتي بالجريدة وأخذت تريها للناس..الأنثى مرادف حقيقي للإبداع، لأن مجرد وجودها في حياة الكاتب يجعل نوافذ إبداعه تتفتح على اتساع أكبر وأرحب، الأنثى هنا بمعناها العام الأم والأخت والحبيبة والجدة، وكل واحدة منهن هي وجه للإبداع، الأم كانت تشجع ابنها وعلى أيامنا قديمًا كنا نجلس بجوارهن وهن يتناولن خيوط الحديث بدون حذر، فنسم وندس فينا حكاياتهم، هي حكايات عن قصص الحب والألم والوجع في حياتهن، وحين نكبر نجتر هذه الحكايات فتتسرسب خلف بعضها، وقتها لم نكن ندرك أن هذه الحكايات يمكن أن تفيدنا، ولكنني عرفت قيمتها بعد ذلك..الكثير من حكايات الحب الضائعة بينهن، والأسف على تعاملات الرجال، أو حكايات القهر، يقولونها صراحة بينهن وتتذكر كل هذا فيما بعد، ونفس الأمر بالنسبة للبنات، يتحدثن أمامك وأنت جالس وسطهن يتحدثن عن فلان وفلان والشباب وهن يعرفن أنك صغير ولن تتم وليس في دماغك من الأساس، وقمت بعمل هذا في رواية طيور العنبر، واسميته كروان، والكثير من هذه القصص غير ناجح، أن يذهب للتجنيد ولا يرجع، وغيرها، وكل هذه القصص تفتح نوافذ على الحكايات وغراب الحياة..وحين تكبر تدخل في علاقات عاطفية سريعة، كل الشباب يحكون وخصوصا حين نكون في ظل غناء أم كلثوم والأغنيات تقلب المواجع، وتنفتح الدنيا إلى أن تكون هناك علاقة حقيقية بقدر ما، تقابل حبيبتك في جنينة أو منتزه، وتشعر بلمستها، والعالم يتسع في نظرك، وبالطبع معظم هذه العلاقات يفشل تمامًا بسبب السن الصغيرة وما إلى ذلك، ولكنها في الأخير تترك آثارها عليك من شجن وحزن وفي بعض الأحيان، وتصبح حكايات تحرك القلب والروح، وبعد الاتساع تجد ان الدنيا ضاقت تماما لأن هناك ظروف لا تسمح بالزواج مثلا، وكل هذا يعتبر ذخيرة ومادة حية تستعين بها في الروايات.هذا السؤال ناقشته من قبل، أذكر أنني كتبت منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقول:" هل من الممكن أن تقوم بكتابة رواية تنتقم فيها من حبيبتك التي تركتك أو غيرها، فقلت إن الكتابة لا تعرف الانتقام لكنها تعرف الغفران فقط، وبالتالي لا يمكن أن يكتب أحدهم مثل هذه الرواية لينتقم فقط، ولكن تظل هذه العلاقات موجودة في الأفق، خصوصا لو أنك استوحيت منها في رواياتك، انت تنظر إليهن ويهيأ لك أنك تراهن وتبحث عنهن وانت تعلم أنك لن تجدهن."زوجتي الأولي أم أولادي كانت قصة حب أيضا لكن كانت في البداية سريعة بسبب سفري إلي القاهرة وتركي للإسكندرية. عدت إليها بعد ذلك وكان من أهم ما فيها أنها عاشت معي في القاهرة وكانت تدرك تماما معنى الأديب المشغول دائما بالخيال، والجالس وحده في غرفة مكتبه بالساعات وتتصل به الصحفيات ويخرج للسهر أحيانا وللندوات، وتوفر لي الراحة والاستقرار في وقت كانت بداية الحياة الأدبية مليئة بالصعوبات. كتبت معها اثنين وعشرين كتابا حتى توفيت بالسرطان اللعين وأنجبنا أولادنا الذين كانوا أجمل هدية من الله. ظللت أرمل خمس سنوات غير متصور أن أعيش مع غيرها حتى التقيت بزوجتي الثانية تيسير سمك أخت المرحوم نزار سمك أحد أجمل اليساريين المصريين ولم أكن قابلتها من قبل غير مرة في منزلهم وأنا أعزي نزار في وفاة والدتهم. لكن حدثت محرقة بني سويف عام 2005 وراح من ضمن ضحاياها نزار سمك الكاتب واليساري الأكثر احتراما في الحياة بين الناس. التقينا كثيرا بسبب هذا الحادث البشع واقتربنا واكتشفت فيها علما وثقافة وجمالا وخلقا وأنها ستعوضني عن الفقد وأكثر وستكون صديقة رائعة لأولادي وحدث والحمد لله. صداقتهم بها عظيمة جدا ومضت حياتنا، خمسة عشر عاما الآن كتبت معها خمسة عشر كتابا لأنها أيضا تعرف معنى الكاتب. كنت محظوظا وأحمد الله على هذه النعمة الكبيرة.بالطبع، أنا أحببت المرأة وأحسست بعذابها، وحين قرأت الثلاثية وقرأت عن عيشة عرفت أن الله نذر المرأة للعذاب الأبدي وتعاطفت معها، وكان أكثر تعاطفي مع المرأة نتيجة قراءات أكثر من الحياة، حظي كان حلوا في الحياة، ولكن المسألة أن القراءة أثرت..حين شاهدت فيلم صانعة الدانتيلا لإيزابيل أوبير، كان ذلك عام 1979، وكان في نادي السينما بالجامعة الأمريكية، ورأيت قصة حبها كيف فشلت، ودخلت مصحة عقلية وبعد أن تماثلت للشفاء جاء حبيبها ليخرجها فرفضت الخروج وفضلت البقاء في المستشفى على الخروج منها، وكان أن وجدت في المستشفى عالمها الحقيقي، ومن ضمن الأخطاء التي ارتكبتها أنني سافرت باريس كثيرا، وكنت أحب رؤيتها، ولكني كنت انشغل وكان سهلا مقابلتها، وكنت أحب تقبيل يديها وأن أقول لها أنت غيرتي حياتي..تربيت في حي كرموز في الإسكندرية فكنت أرى معاملة قاسية للبنات وكنت اسمع صراخهن، فتعاطفت مع المرأة بسبب ما رأيته، ويمكن أن الله منحني زوجتين حانيتين بسبب هذا..معظم قصص الحب في رواياتي حقيقية ولكنني غيرت الأسماء لأنني وأنا أكتب ففي ظني أنهم أحياء، هناك بالطبع خيال ولكن هناك أحداث حقيقية، وبرغم الفشل في هذه العلاقات لكنه يتحول لخيال، وأذكر أنني تركت واحدة لأن كان لابد من الزواج ولم تصبر، والأخرى أبوها لم يصبر، وكله خارج عن إرادتي، وهناك قصص فيها مؤامرات، وغيرها..كل شيء خرج في رواياتي في رواية هنا القاهرة بها اثنثان، والإسكندرية في غيمة بها واحدة، أنت تأخذ تيمة صغيرة وتبني حولها، هنا القاهرة كانت فيها صفاء الأولى التي حدثت مؤامرات وجعلوها تتركني، والأخرى لم يصبر أبوها على أن أمتلك شقة، والاثنثان جعلت نفسي أنا المخطئ لأن الحب غفران..أما الإسكندرية في غيمة فكانت بها قصة يارا، قصة حب جميلة جديا بيني وبين واحدة ولكنها رفضت السفر للقاهرة فافترقنا، وجعلته يكتب لها شعرًا والقصص الفاشلة تعطي إمكانيات اكثر من القصص الناجحة، لأن الفاشلة هي التي تثير الشجن..صدقني.. كنت أشعر وأنا أكتب الرواية أنني أقابلهم لكني فكرت في أنني عجوز وسأجدها سيدة عجوزة فضحكت، هناك مرة وأنا أكتب رواية "الإسكندرية في غيمة" قالت لي إحداهن:" اصبحت سيدة عجوز" فقلت لها:" اسكتي"، وقابلتها في إحدى المظاهرات وكانت عجوز فعلا لكنني كنت انتهيت من الرواية، انت ترى نفسك عجوزا في أصدقائك وليس في نفسك، وفي الأخير القصص الفاشلة هي الملهمة، وأن نستوعب انها شيء عادي في الحياة، هناك معاكسات وبنات معجبة وأنت لا تدري، وكل هذا خرج في القصص بشكل أو بآخر.في حياتي تعودت أنني حين أتزوج أنسى كل البنات ما عدى زوجتي لأن الخيانة تخرب البيوت ولم اقم بأي علاقة وأنا متزوج، واستطعت فعل ذلك، لكنني عشت وقرأت ورأيت وكل هذه مصادر كتابة، والصدف أيضًا حين تسافر وتجد لك صديقة، والخطابات القديمة كانت تستدعي ذاكرتك أيضا..مثلا في الفيلم الأجنبي "روعة على العشب" إخراج إيليا كازان، وبطولة ناتالي وود، ويوم أن ماتت البطلة في الحقيقة أنا بكيت عليها فعلًا، هذا الفيلم هو أجمل قصة حب شاهدتها في حياتي، شاهدته وأنا صغير، فخرجت من سينما ريالتو لا أرى من حولي سوى الألم والشجن، وأتذكر يوم أن قابلها لأن أبيه كان رأسماليا، وبعد فترة وجدها تزوجت، وأذكر أغنيتها" أن الوردة حين تذبل تكون رائحتها فيها"، وفي رأيي هو فيلم أفضل من أفلام تايتانيك، وآنا كارنينا وذهب مع الريح، وفي هذا الفيلم كانت البطلة تمسك بالأرض وتقول لن أترك الأرض، فالمرأة ملهمة جدا للكاتب، وأذكر فيلم بين الأطلال، كنا نكتب "أيها الشمس لا تغربي حتى تشهدي أن الحب إله خالد كخلودك"، هذا الفيلم قلب حياتنا، واستخدمت هذا في رواية طيور العنبر..سأقول لك أنا كنت من عشاق يوسف السباعي وكنت أقرأ له كثيرا، وله رواية "إني راحلة" كانت فيلم، وكانت حافظا للرواية من حلاوتها، وكان أصدقائي يرسلون لي لأكتب لهم الخطابات الغرامية من خاتمة اني راحلة، والتي تقول" في هدأة الليل وحلكة الدياجير والبحر يهدر ويزمجر ويلطم بالرذاذ خد الصخور ويسكب من الماء حر الدموع"، كان ثمن الخطاب قرش صاغ، ونقوم بادخار عشرة قروش وندخل السينما، إلى أن جاء ولد اسمه حمام، كان هذا الولد يفرض علينا اللعب معنا، وكنا نكرهه في اللعب، يأخذ الكرة ويجري بها بعيدا وفي كل شيء يحب المشاركة ولا يعرف، المهم أنه جاءني في مرة وقال لي أكتب لي جواب حب، فأنا انتهزتها فرصة للانتقام منه، فقلت له سأكتب، وذهبت للبيت وكنت أقرأ في كتاب النظرات وكان فيه فصل عن أسماء الحيوانات وأصواتها، وكتبت الجواب كالآتي "إذا كنت أسدًا فأنتي اللبؤة، إلى أن كتبت لها "إن كنت أنا الضب فأنت الفرعل"، كنت مغتاظا منه وأغلقت الخطاب ومنحته له، وقلت له أعطها الخطاب ولا تفتحه، وأذكر أنه بعد ثلاثة أيام جاءني في طابور الصباح صارخًا:"إيه فرعل دي يابن..." وتعاركنا وانفصلنا من المدرسة، وفرح العيال بفصله، وانتقمت منه..كنا نعشق سينما الهمبرا والبلازا، وقرأت كتب الحب ومصارع العشاق وألف ليلة وليلة، وأهم كتاب في الحب العربي والحب في الغرب، قصص رهيبة، والكوميديا الإلهية ومشهد احدى الأميرات التي أحبت شقيق زوجها، ودانتي جعلهم في الجحيم، ولانسيلوت وزوجة الملك آرثر، وكيف قتلها، وقصص الحب العربي ولكنها قصص رومانسية ولم يحدث قتل بسببها كما حدث في القصص الغربية، مليئة بالدراما، كانت تفتح آفاق أكثر..هناك سيدات أنا تعلمت منهن مثل فيرجينيا وولف، وبنت الشاطئ مهمة جدا، ولطيفة الزيات، وهناك عرب، ولكن ما يحدث من قول إن هناك قهر أنثوي فهذا حقيقي، فحين تقرأ شهلاء العجيلي أو هدى بركات أو انعام كجه جي، لا تجد قهر الأنثى وليس ضروري وهي فكرة أشاعوها الرجال، وسلوى بكر لديها البشموري، والبعثات النسوية في الحرب، وغيرها..كانت علاقاتي جميلة بمن عملن معي، كانت هناك صداقة ومحبة، ولكن أنا كان حظي جميل في النشر وهناك سيدات كانوا معي مثل سناء البيسي في نصف الدنيا، وسهير فهمي في الأهرام ابدو ترجمت لي رواية، وأنا أدين لهن بالفضل، وأكثر من واحدة، البيسي فتحت لي نصف الدنيا كاملة، حقيقي أنني لا أرى البيسي من زمن لكني أرى سهير فهمي الآن..الملهمة ليست واحدة سواء عرفتهن وقصص فشلت ولكن روايات آنا كارنينا او مدام بوفاري ولكن ليس شرطا لتجربة شخصية وهو ليس مربع من اربع اضلاع، حين كنت امشي قديما في حدائق القبة، كنت اجد سيدة تقول يارب يارب، هذا نوع من الآلام لأن ورائها مأساة، انا ابن الليل والفراغ والشوارع، هؤلاء الهموني، وليس ما يلهمني موضوع يخصها، ولكن صيحتها في الظلام تلهمني، ولكن هناك من تساعدك على الكتابة مثل الزوجة، وتراعي حياتك، ولكن واحدة مخصصة لا بالطبع..العابرة مثلا كما قلت لك كانت السبب فيها واحدة عابرة لأنها تجد اضطهادا كبيرا لأنها لم تخلق نفسها بهذا الشكل، والسبب وجودها وكانت تجلس في البستان وحين تكرر الموضوع كتبت هذا الأمر واستحضرت هذا الأمر وأحضرت مراجع قرأتها، وكنت أعرف واحدة كانت تغير علاقاتها بالشباب وكانوا يخذلونها فاستوحيت قصتها في روايتي، كنت أعرف أن من يجلس معها سيخذلها ولكني لم أكن أقول، هذه مأساة تلهمك، خصوصا وانك متعاطف مع المرأة منذ الصغر..لم يكن لي مدرسات سوى في المرحلة الابتدائية، كانت مدرسة خاصة ونقلت لمدرسة القباري الحكومية، وكانت السيدة تدعى نرجس، وكانت البلة نرجس تضع يدها علي كتفي وتحبني جدا، ولا انسى اسمها.