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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طرح مناقصتين لتنفيذ أعمال النظافة بمدينة 6 أكتوبر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:51 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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يطرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصتين لشركات المقاولات المتخصصة في النظافة العامة لتنفيذ أعمال النظافة العامة والجمع المنزلي بالقطاع السادس "أ" ويشمل الحي العاشر – الحي الـ11، الحي 12 شامل شركة الكهرباء وطريق وسط الحي التاسع من بداية الحي الثامن حتى بداية الحي العاشر وطريق أمام المرشدي من طريق 10148 حتى طريق جمال عبد الناصر من بداية الحي العاشر حتي طريق 10148 بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الاتحاد أن المناقصة الثانية تنص على تنفيذ أعمال النظافة العامة والجمع المنزلي بالقطاع الثالث "1" ويشمل "الحي الأول، الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر أحدي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، لافتا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيها لكل مناقصة على حدة.

وأضاف أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، لافتًا أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 300 إلف جنية للمناقصة الأولى والمناقصة الثانية يقدر قيمة التأمين بنحو 250 ألف جنية للمناقصة الثانية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأشار إلى أنه تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الاثنين 1 فبراير 2021، والمناقصة الثانية 2 فبراير، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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