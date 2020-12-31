تباين أداء مؤشرات البورصة بختام آخر تعاملات العام

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر تداولات العام الجاري 2020، على تباين، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بختام تعاملات اليوم الخميس، على خلفية اتجاه بعض المستثمرين إلى إغلاق مراكزهم المالية المفتوحة لدى شركات السمسرة.وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 464 مليون جنيه، ليغلق عند 650.867 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2235 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13245 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4171 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.