السياحة اللبنانية تطالب بالالتزام بتدابير الوقاية من كورونا في رأس السنة

دعت وزارة السياحة اللبنانية كافة المؤسسات السياحية داخل البلاد وجميع اللبنانيين، إلى الالتزام بالمعايير والشروط الوقائية والصحية لمنع تفشي فيروس كورونا خلال السهرات والحفلات العامة والخاصة التي ستُقام اليوم بمناسبة رأس السنة الجديدة.وقالت وزارة السياحة اللبنانية – في بيان لها اليوم – إن التزايد الكبير في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة الإشغال لعدد الأسرّة في المستشفيات والتي تجاوز بمعظمها 90% يستدعي الالتزام الصارم بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع التفشي الوبائي.وأضافت: "يجب أن يكون كل مواطن رقيب على نفسه وعائلته تفاديا لانتقال العدوى بشكل مرتفع، خصوصا بعدما تبين ارتفاع نسبة المصابين من دون أعراض ظاهرة عليهم".. مؤكدة أنها رفعت نسبة الجاهزية لدى قطاع شرطة السياحة إلى حدها الأقصى، وسيتم إغلاق المؤسسات المخالفة للاشتراطات الصحية بصورة فورية.