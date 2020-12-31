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سياسي

حزب «المصريين الأحرار» يناشد المواطنين الالتزام بتدابير الوقاية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:46 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
عائشة حسن
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ناشدت الدكتورة هبة تراضي واصل، أمين تنظيم حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

وقالت،: نعمل من أجل الوطن والأمة، وجدنا استغاثات عديدة من أولياء الأمور نظرا لوجود حالات إصابة بالفيروس، وتفاجئ الجميع بقرار إجراء امتحانات منتصف العام بعد أربعة أيام.

وطالبت بإعادة النظر في القرار للظروف العصيبة التي يمر بها الجميع جراء الجائحة ولعدم حدوث مخالطة بين المصابين والطلاب الأصحاء لتحجيم انتشار وتمدد الفيروس.

وأشارت إلى أن المدارس عانت من إصابات المدرسين وخضعوا للحجر الصحي لأكثر من أسبوعين مما أثر على استيعاب التلاميذ للمناهج.

وتابعت: اعتدنا من الحكومة وقياداتها مراعاة الظروف وإدارة الأزمة بشكل احترافي، ولذا نتطلع ارجاء الامتحانات أسبوعين أو عقب إجازة نصف العام حفاظًا على سلامة ومستقبل الطلاب".

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