«أمهات مصر» بعد تأجيل الامتحانات: شكرا رئيس الوزراء ووزيري التعليم

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بقرار رئيس مجلس الوزراء باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت المقبل "عن بعد"، وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد انتهاء إجازة نصف العام.وأكدت أحمد، في تصريحات صحفية، أن القرار راعى تخوفات أولياء الأمور والطلاب سواء في المدارس أو الجامعات من انتشار فيروس كورونا وإصابة أبنائهم، موضحا أن القرار استجابة لنا كأولياء أمور، مقدمة الشكر والتحية لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالي على هذا القرار الحكيم الذي يراعي مصلحة الجميع، طلاب وعاملين ومنظومة كاملة والأسرة المصرية.