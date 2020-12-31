آخرهم سلطان عمان.. أمير الكويت يبعث 4 رسائل لقادة الخليج

وجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، رسالة خطیة إلى السلطان ھیثم بن طارق، سلطان عمان، تضمنت العلاقات الثنائیة بين البلدين وسبل دعمھا في مختلف المجالات، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.وسلَّم الرسالة مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى فھد بن محمود آل سعید، نائب رئیس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وتأتي رسالة أمير الكويت إلى سلطان عمان، بعد 3 رسائل مماثلة بعثهم الشيخ نواف الأحمد، إلى كل من؛ رئيس دولة الإمارات الشیخ خلیفة بن زاید بن سلطان آل نھیان، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.كما تأتي رسائل أمير الكويت إلى قادة دول الخليج، قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية المزمع عقدها بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير المقبل.ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية المقبلة ومن بينهم؛ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وأمير قطر تميم بن حمد.وفي وقت سابق، أعرب العاهل السعودي، عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل.كما أعرب مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه، الثلاثاء الماضي، عن أمله في أن تنجح أعمال هذه القمة في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.