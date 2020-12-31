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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد الشلمة: تفعيل «قانون ذوي الهمم» على رأس أجندتي التشريعية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:41 م
النائب محمد سعد الشلمة
النائب محمد سعد الشلمة
عائشة حسن
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أكد النائب محمد سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة، أنه سيعمل على تبني ملف ذوي الهمم ومباشرة تطبيق القانون رقم 10 الصادر عام 2018.

وأضاف «الشملة» في بيان اليوم، أن ملف ذوي الهمم والقدرات الخاصة، حصل على اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، إيمانًا بقدراتهم الفائقة في تحدى الصعوبات والعمل على دمجهم في المجتمع.

وأوضح نائب الشيوخ، أن القانون كفل لأصحاب الهمم العديد من المزايا الهامة لدعمهم وتدريبهم والعمل على أساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمنهجية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان، مؤكدا أن الدولة المصرية ترعى بشدة ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل دومًا على مساعدتهم وتنمية مهاراتهم الفائقة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بسرعة تطبيق قانون ذوي الهمم، خاصة أن البرلمان صدق على القانون في ديسمبر 2017، وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية له عام 2018، ورغم مرور عامين على إصدار الحكومة للائحة التنفيذية للقانون، إلا أن المكاسب التي قيل إنها ستمنح لذوى الإعاقة، لم تشهد تطبيقًا فعليًا وصريحا على أرض الواقع.

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