‎قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تجديد حبس عصابة لسرقة السيارات في البساتين 45 يوما على ذمة التحقيقات.صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية قيام المتهمين الأربعة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة حائزين للأسلحة النارية قاصدين من تلك الحيازة إكراه المجني عليهم حال ارتكابهم الوقائع وكذا مقاومة السلطات حال مجابتهم لهم.وأضافت التحقيقات أن المتهمين «جمال. خ. ح» و«علاء. ع. م. ش»، و«يسري. ر. ح. ع»، 51 سنة، و«حماده. ق. م»، 31 سنة، مبلط سيراميك اشتركوا في الشروع في سرقة السيارة رقم ط ور 231 مصر ربع نقل بيضاء اللون بصندوق ملك المدعو سامح مجدي، صاحب شركة إيجي تي للتوريدات الغذائية وذلك أثناء تواجد السيارة بتقاطع شارع اللاسلكي مع شارع النصر دائرة قسم البساتين وحال استغاثة الخفير المتواجد بمكان الواقعة المدعو شعبان جاب الله بأحد أفراد الشرطة التابعين لإدارة المرور قام الأخير بإخطار بيانات السيارة التي استخدمها المتهمون في ارتكاب الواقعة، وذلك عن طريق الجهاز اللاسلكي، وتم ملاحقتهم والقبض عليهم.‎