رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وحيد قرقر: إنجازات برلمان 2015 لا حصر لها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:39 م
النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر
عائشة حسن
طباعة
ثمن النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، المجهودات التي بذلها البرلمان وخاصة لجنة النقل والمواصلات، لما قدمته الشارع المصري من قوانين خلال الدور التشريعي الأول، مؤكدًا أنه خلال الخمسة أعوام الماضية شهدت منظومة النقل والمواصلات تطورًا كبيرًا ملموسًا أمام أعين الجميع.

وأوضح "قرقر" في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة حققت إنجازات لا يمكن حصرها في عام 2020، رغم التوتر السائد في العالم بسبب جائحة كورونا، فجميعنًا امي التطور الكبير في منظومة النقل والعدد الكبير من المحاور والطرق الجديدة، التي ساهمت في اختصار المسافات والوقت وحدت من الازدحام المروري.

وتابع عضو مجلس النواب: نتمني أن يكون عام 2021 عامًا هادئا مُطمئنًا، لاستكمال الإنجازات التي حققتها الحكومة، والقيادة السياسية منذ توليها الحكم، موجهًا رسالة للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء المملكة والابتعاد عن التجمعات حتي انتهاء أزمة كورونا.

ووجه "قرقر" التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة والشعب المصري العظيم، بالعام الميلادي الجديد، مُتمنيًا للمواطن الصحة والسلامة وللوطن الخير والتقدم والازدهار.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

«التعليم»: إعلان تبعات تأجيل الامتحانات بعد قليل عبر التليفزيون المصري

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق