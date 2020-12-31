وحيد قرقر: إنجازات برلمان 2015 لا حصر لها

ثمن النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، المجهودات التي بذلها البرلمان وخاصة لجنة النقل والمواصلات، لما قدمته الشارع المصري من قوانين خلال الدور التشريعي الأول، مؤكدًا أنه خلال الخمسة أعوام الماضية شهدت منظومة النقل والمواصلات تطورًا كبيرًا ملموسًا أمام أعين الجميع.وأوضح "قرقر" في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة حققت إنجازات لا يمكن حصرها في عام 2020، رغم التوتر السائد في العالم بسبب جائحة كورونا، فجميعنًا امي التطور الكبير في منظومة النقل والعدد الكبير من المحاور والطرق الجديدة، التي ساهمت في اختصار المسافات والوقت وحدت من الازدحام المروري.وتابع عضو مجلس النواب: نتمني أن يكون عام 2021 عامًا هادئا مُطمئنًا، لاستكمال الإنجازات التي حققتها الحكومة، والقيادة السياسية منذ توليها الحكم، موجهًا رسالة للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء المملكة والابتعاد عن التجمعات حتي انتهاء أزمة كورونا.ووجه "قرقر" التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة والشعب المصري العظيم، بالعام الميلادي الجديد، مُتمنيًا للمواطن الصحة والسلامة وللوطن الخير والتقدم والازدهار.