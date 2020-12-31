محافظ الغربية: الانتهاء من مسار العائلة المقدسة بسمنود

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة كانت أول المحافظات التي انتهت من تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، واستطاعت تحويل سوق عشوائي إلى مسار حضاري في أقل من 6 أشهر، وذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح مسار العائلة المقدسة بسمنود الأسبوع المقبل.وأوضح المحافظ، أن المسار تم تطويره بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير تنفيذ كافة الأعمال التي تحقق جمال الرؤية البصرية للمسار من «طلاء واجهات المباني المطلة على المسار، توحيد اليُفَط وواجهات المحلات، رصف الطريق كاملًا بطبقة الإنترلوك بطول 250م، وعرض 11م، تجميل الميدان الرئيسي، تجديد كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب، تجديد واجهة مسجد البدراوي، وكذلك تركيب كاميرات المراقبة بطول الشارع».ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، إلى أن هذا النجاح كان نتيجة تكاتف جهود جميع العاملين بالمحافظة، بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي نفذت المشروع في وقت قياسي، لافتًا إلى أن المسار سيضع المحافظة على خريطة السياحة الدينية، كمنتج سياحي واعد يجذب إليه شريحة كبيرة من السائحين داخليًا وخارجيًا.