مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة مساهمة للنقل البحري

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي ينص على الترخيص للهيئة العامة للسلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة" يكون غرضها الرئيسي النقل البحري لكافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بما في ذلك تملك الشركة للسفن التجارية، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.وعلق المجلس على القرار، في بيان،: "يأتي تأسيس الشركة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع حجم الأسطول الملاحي المصري، وزيادة عدد سفن الشحن التي ترفع العلم المصري".