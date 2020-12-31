رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تستقبل وفدا من المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:38 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
استقبلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وفد من المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان برئاسة منتصر عباس، الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان، سهيل محجوب صالح القنصل بسفارة السودان بالقاهرة، وذلك خلال زيارة الوفد الحالية لمصر للتعرف على تجربة مصر في مجال الحج والعمرة والاطلاع على نظام بوابة العمرة المصرية.

وتناول اللقاء الحديث عن نظام بوابة العمرة المصرية، حيث أكدت نائبة الوزير على أهمية هذه البوابة ولا سيما في إطار توجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه البوابة هو ضبط سوق العمرة في مصر والقضاء على السوق السوداء حيث تتيح البوابة شفافية كاملة أمام المعتمرين بما يساهم في الحفاظ على حقوقهم وحقوق الشركات السياحة.

وأشاد الوفد بما تقوم به الدولة ووزارة السياحة والآثار من إجراءات لإنشاء بوابة خاصة بالعمرة في إطار الحرص على تحقيق الانضباط في هذا الملف والقضاء على أي ممارسات خاطئة قد تتسبب في قلقلة الهدف المرجو من هذه الرحلة الروحانية.

ورحبت شلبي بتقديم كل سبل الدعم والتدريب للجانب السوداني والتأكيد على تيسيير كافه السبل لتدريب الأشقاء من السودان وخاصه في مجال السياحة الدينية.

وأعرب الوفد عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الشأن، والتعرف عن قرب على إجراءات عمل البوابة وما قامت به الحكومة والوزارة لدعمها، وعليه قام الدكتور مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة والسيدة إيمان قنديل، مستشار وزير السياحة والاثار للشركات السياحية، والسيد أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، بلقاء الوفد لشرح المستجدات في مجال السياحة الدينية وملف العمرة بشكل خاص، كما تم اطلاع الوفد على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة، واستعراض آخر التطورات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية لميكنة اجراءات العمرة في مصر والتي حققت نجاحا ملحوظا في تيسير الإجراءات والتسهيل على المواطن المصري الراغب في أداء العمرة، إذ أنها الجهة الرسمية المنوط بها الحصول على تأشيرة العمرة وتتبع إجراءاتها.

موضوعات متعلقة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق