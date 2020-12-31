«السياحة» تستقبل وفدا من المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان

استقبلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وفد من المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان برئاسة منتصر عباس، الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان، سهيل محجوب صالح القنصل بسفارة السودان بالقاهرة، وذلك خلال زيارة الوفد الحالية لمصر للتعرف على تجربة مصر في مجال الحج والعمرة والاطلاع على نظام بوابة العمرة المصرية.وتناول اللقاء الحديث عن نظام بوابة العمرة المصرية، حيث أكدت نائبة الوزير على أهمية هذه البوابة ولا سيما في إطار توجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه البوابة هو ضبط سوق العمرة في مصر والقضاء على السوق السوداء حيث تتيح البوابة شفافية كاملة أمام المعتمرين بما يساهم في الحفاظ على حقوقهم وحقوق الشركات السياحة.وأشاد الوفد بما تقوم به الدولة ووزارة السياحة والآثار من إجراءات لإنشاء بوابة خاصة بالعمرة في إطار الحرص على تحقيق الانضباط في هذا الملف والقضاء على أي ممارسات خاطئة قد تتسبب في قلقلة الهدف المرجو من هذه الرحلة الروحانية.ورحبت شلبي بتقديم كل سبل الدعم والتدريب للجانب السوداني والتأكيد على تيسيير كافه السبل لتدريب الأشقاء من السودان وخاصه في مجال السياحة الدينية.وأعرب الوفد عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الشأن، والتعرف عن قرب على إجراءات عمل البوابة وما قامت به الحكومة والوزارة لدعمها، وعليه قام الدكتور مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة والسيدة إيمان قنديل، مستشار وزير السياحة والاثار للشركات السياحية، والسيد أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، بلقاء الوفد لشرح المستجدات في مجال السياحة الدينية وملف العمرة بشكل خاص، كما تم اطلاع الوفد على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة، واستعراض آخر التطورات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية لميكنة اجراءات العمرة في مصر والتي حققت نجاحا ملحوظا في تيسير الإجراءات والتسهيل على المواطن المصري الراغب في أداء العمرة، إذ أنها الجهة الرسمية المنوط بها الحصول على تأشيرة العمرة وتتبع إجراءاتها.