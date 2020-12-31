بكلمات حزينة.. صلاح عبدالله ينعى شقيقه

علق الفنان الكبير صلاح عبد الله على نبأ وفاة شقيقه سمير، بعد صراع مع المرض بكلمات تظهر حالته النفسية السيئة، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر".وكتب صلاح عبد الله، في تغريدته: "الحمد لله، شقيقي الأصغر في رعاية الله، ارتحت يا سمير، والله ارتحت يا بني، أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب سمير عبد الله".وكانت قد كتبت دنيا ابنة صلاح عبدالله خبر الوفاة على حساب والدها قائلة:" توفى الى رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله، وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة العصر".وقدم عدد من الفنانين التعازي إلى صلاح عبدالله في وفاة شقيقه من بينهم أحمد رزق، نسرين أمين.يذكر أن الفنان صلاح عبدالله ينتظر عرض فيلمه الجديد "موسى"، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامى، عمر الشناوى، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.