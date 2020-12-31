«الصحة»: التدخين في سن المراهقة يقتلك مبكرا بـ25 عاما

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الاحصائيات أثبتت أن المدخنين الذين بدأوا في شرب السجائر خلال فترة المراهقة، واستمروا في التدخين لـ20 عاما أو أكثر، يكونوا عرضه للوفاة بشكل مبكر بمقدار 20 إلى 25 عام مقارنة بغير المدخنين.وأكدت الوزارة، أن نسبة المدخنين الذين بدأوا التدخين في سن المراهقة هي 70% من إجمالي المدخنين حول العالم، كاشفة عن مخاطر تعرض غير المدخنين لدخان التبغ "التدخين السلبي"، لافتة إلى أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلًا من المدخن وغير المدخن لإضراره.وأكدت أن الدخان السلبي يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مشيرة إلى أن التدخين يتسبب في وقوع 600 ألف وفاة مبكرة سنويًا من غير المدخنين من الرجال والنساء والأطفال.وأضافت الوزارة، أن دخان التبغ يحتوى على أكثر من 4 آلاف مادة كيميائية معروفة منهم 40 مادة تسبب السرطان.