ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمنيا إلى 50

انتهت اللجنة الخاصة لتلقي أوراق المرشحين لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا من تلقي أوراق 50 مرشحا بينهم 10 مرشحين على مقعد النقيب الفرعة و40 آخرين على مقاعد الشباب والأعضاء.وتقدم للترشح على منصب النقيب 10 مرشحين من بينهم النقيب الحالي عز راشد وشمس الدين نور الدين رئيس الاتحاد العام للجمعيات، ومجدى رسلان وسليمان أبو الحسن وكيل نقابة المحامين سابقا، إلى جانب 6 آخرين تقدموا بالترشح لأول مرة، بينما تضمنت قائمة المرشحين على مقاعد العضوية والشباب 40 مرشحا من بينهم محمود أبو بكر محمود وشهرته محمود البكري وعبد الوهاب مخيمر.وقال مصدر بنقابة المحامين إن اليوم الخميس آخر موعد لتلقى أوراق المرشحين والتى بدأت يوم السبت الماضى لانتخابات نقابة المحامين الفرعية لمحافظة المنيا، وسوف تعلن صباح غد الجمعة أسماء المرشحين تمهيدا لتلقى الطعون وفحص الملفات وإعلان الأسماء النهائية قبل إجراء الانتخابات.