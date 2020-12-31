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محافظات

دراسة لاستخدام مخلفات النخيل في صناعة المنتجات الخشبية بالوادي الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:32 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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أكد المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالوادي الجديد، أنه تمت دراسة فنية واقتصادية لمشروع إنشاء محطة مركزية لإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج 40 ألف طن من الأسمدة العضوية عالية الجودة من مخلفات النخيل، كمشروع بيئي متكامل للتخلص السريع من المخلفات الزراعية والحيوانية بأسلوب بيئي حديث، لتحقيق عمليات الإصحاح البيئي الشامل للمشاكل البيئية المختلفة، في مجال تدوير المخلفات الزراعية، تحت إشراف الدكتور أحمد أسامة، أستاذ الهندسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة.

وأضاف «ربوح»، أن الدكتور وليد فاروق، باحث بمركز البحوث الزراعية، أن مخلفات النخيل والمخلفات الزراعية، من الممكن أن تنتج منها الألواح الخشبية المضغوطة «الكونتر» من مخلفات الجريد بعد فرمه، حيث تُعاني مصر من نقص في مصادر الأخشاب الطبيعية، والتي نضطر لاستردادها من الخارج؛ نظرًا لعدم وجود غابات طبيعية في مصر، لذلك يفضل استغلال الكيات الهائلة من الجريد، والتي يتم تقليمها سنويا لإنتاج الأخشاب مضغوطة تساعد في سد جزء من احتياجات السوق المحلي من خشب الأبلاكاج والحبيبي والكونتر، حيث يمكن تصنيع هذه المنتجات المتنوعة بتكلفة بسيطة لا تُقارن بتكلفة استيرادها مصنعة من الخارج، وقد أثبتت التجارب أن منتجات أخشاب جريد النخيل يقارب مثيلاتها في المنتجات الخشبية في الخواص الميكانيكية، من حيث قوى التحمل والصلاده.

وأكد المهندس عماد فخري، مدير مركز تكنولوجيا الأساس، أن مصر تستورد أخشابًا بنحو 4 مليارات جنية سنويًا، دون أن يلتفت أحد إلى الخامات البيئية التي تصنع من المخلفات الزراعية مثل «الجريد»، والذي سوف يُساهم بشكل كبير في القضاء على تحويل المخلفات الزراعية إلى ثروة قومية كبيرة تساهم في الارتقاء من مستوى الاقتصاد المصري، ويساهم بشكل مباشر في تنمية القري وتحويلها من قرى فقيرة إلى قرى غنية، خاصة أن جميع أهالي الوادي الجديد لديهم مساحات شاسعة من النخيل، كما سوف يساهم في زيادة اهتمام المزارعين بزراعة النخيل؛ نظرًا للعائد الاقتصادي الكبير والقضاء على مشكلة البطالة.

كما أكد المهندس عادل ربوح، أن من أهم الصناعات الغذائية والكيميائية التي تصنع من النخيل مثل صناعة الخل، واستخلاص السكر وإنتاج «الإيثانول»، من تالف التمور، وصناعة المجفف الشمسي والبيوجاز للتمور، وصناعة مضادات الأكسدة والكربون النشط من نوى البلح، واستخدام حبوب اللقاح من نخيل البلح، وعسل البلح في المنتجات الغذائية.

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