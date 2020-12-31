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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم: «التصالح حياة» تُسهم فى رفع العبء عن المواطنين

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:35 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تقديره لجهود القائمين على تنفيذ مبادرة «التصالح حياة» من مؤسستي صناع الخير، وحياة كريمة، لمساهمتهم فى رفع العبء عن كاهل غير القادرين، من خلال سداد قيمة التصالح عن مخالفات البناء لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة.

وثمّن «الأنصاري» دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في توفير حياة لائقة لغير القادرين، من خلال إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم في مواجهة متطلبات الحياة، فضلًا عن التنسيق مع الجهاز التنفيذي فى تنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم القرى النائية والمحرومة.

جدير بالذكر أن مؤسسة صناع الخير، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، ساهمتا في سداد قيمة التصالح لمخالفات البناء لعدد 100 أسرة من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز محافظة الفيوم.

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