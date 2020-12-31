أمن الجيزة يشن حملات لمطاردة تجار المخدرات ليلة رأس السنة

تواصل مديرية أمن الجيزة، إعداد حملات لضبط المتهمين بترويج مواد مخدرة، والقضاء على بؤر مافيا الكيف بالتزامن مع رأس السنة، وأسفرت عن ضبط كميات من الهيروين والحشيش، الأستروكس، البانجو، والأقراص المخدرة، بحوزة 21 متهمًا، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، تحصلوا عليها من بيع المواد المخدرة، وهواتف محمولة تستخدم فى التواصل مع عملائهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلوا إلى النيابات المختصة للتحقيق.