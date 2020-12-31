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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: 130 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:38 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 130 ألف شخص حتى الآن.

وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن عدد هؤلاء الأشخاص الذي تم تسجيلهم وصل إلى 131 ألفًا و626 شخصًا حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكر المعهد أن عدد الأشخاص الملقحين ارتفع مقارنة باليوم السابق بمقدار 51 ألفًا و465 شخصًا، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة ولا يعكس عدد من تم تطعيمهم في يوم واحد فعليًا.

وأوضح المعهد أن هناك من بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، 57 ألفًا و406 أشخاص من نزلاء دور الرعاية، فيما أخذ 61 ألفًا و612 شخصًا التطعيم لأسباب تتعلق بعملهم بينهم أطقم طبية معرضون بقوة لخطر العدوى بالإضافة إلى أطقم عاملين في دور الرعاية، وأخذ 31 ألفًا و250 شخصًا التطعيم لأنهم تجاوزوا سن الثمانين.

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