إطلاق «وحدك تستطيع» على «mbc مصر» بداية العام الجديد

أنهت الإعلامية أسماء عباس، اتفاقها على إطلاق برنامجها الجديد تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، والذي يحمل عنوان " وحدك تستطيع"، والمقرر إذاعته على قناة" mbc" مصر.وسيقدم البرنامج محتوى جديد ومختلف بهدف تغيير بعض المفاهيم الخاطئة عن التنمية البشرية، والتي أصبحت في مخيلة الجميع بأن" اللايف كوتش" ما هو إلا دكتور نفسي فقط يحاول مساعدة البعض في تخطي بعض الأزمات التي تواجه البعض في حياته اليومية.جدير بالذكر أن الإعلامية أسماء عباس برز اسمها بين رواد التواصل الاجتماعى كواحدة من الشخصيات المؤثرة التي تسعي دائمًا لنشر الإيجابية والتحفيز بمهارة وإبداع ومساعدة الكثير في إخراج طاقتهم الإيجابية لمساعدة الغير.