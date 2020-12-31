قصف 300 موقع في غزة.. تفاصيل أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في 2020

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن حصيلة الأنشطة العسكرية التي نفذها خلال عام 2020، خاصةً ضد قطاع غزة المحاصر، وسوريا.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 300 هدفا تابع لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة، خلال عام 2020، بالإضافة إلى الكشف عن نفق واحد على حدود القطاع، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في الإعلان عن مجمل الأنشطة العسكرية خلال العام المنصرم، أنه تم إطلاق 176 صاروخا من القطاع المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، 90 منها سقط في مناطق مفتوحة، فيما اعترضت بطاريات منظومة القبة الحديدية 80 منها.وأكد جيش الاحتلال أنه اعتقل 2300 فلسطينيا من الضفة الغربية منها 9 محاولات لتنفيذ عمليات طعن، و31 محاولة إطلاق نار، بجانب 60 حادث أمني، مشيرا إلى أن سلاح الطيران الإسرائيلي شن هجوما ضد 50 هدفا داخل سوريا.