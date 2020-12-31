«التضامن» تقدم 5 برامج فى خدمات الرعاية الاجتماعية (انفوجراف)

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي 5 برامج فى خدمات الرعاية الاجتماعية، هي:- رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتوسع فى منظومة الأسر البديلة ورعاية كبار السن.- دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة والمجتمعية- حماية وتمكين المرأة- رعاية وتأهيل وتمكين أشخاص ذوي الإعاقة- حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر