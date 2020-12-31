«التضامن» تقدم 5 برامج فى خدمات الرعاية الاجتماعية (انفوجراف)
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:23 م
ولاء جمالطباعة
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي 5 برامج فى خدمات الرعاية الاجتماعية، هي:
- رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتوسع فى منظومة الأسر البديلة ورعاية كبار السن.
- دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة والمجتمعية
- حماية وتمكين المرأة
- رعاية وتأهيل وتمكين أشخاص ذوي الإعاقة
- حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر
- رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتوسع فى منظومة الأسر البديلة ورعاية كبار السن.
- دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة والمجتمعية
- حماية وتمكين المرأة
- رعاية وتأهيل وتمكين أشخاص ذوي الإعاقة
- حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر