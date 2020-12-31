رصف طرق ورفع 600 طن مخلفات بقرية «طوخ الخيل» في المنيا

قال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2020 برصف الطرق بطول ٣ كيلو متر، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق تفاديًا لوقوع الحوادث، كما رفعت 600 طن من المخلفات والتراكمات بالقرية والقرى التابعه لها، وتحرير 20 محضر بيئة، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة حفاظًا على المعيشة، في بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض.وأضاف رئيس المركز، أن قسم الإنارة قام بتركيب وصيانة وشد أسلاك بطول١٠٠٠متر، وتركيب ٨٠ كشافًا جديدًا، وزراعة عمود إنارة، وذلك لإنارة الطرق المؤدية للقرية والشوارع الرئيسية للتيسير على المواطنين والسيارات خاصة خلال فترة الليل.