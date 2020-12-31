أذربيجان تبدأ تصدير الغاز إلى السوق الأوروبية التى تهيمن عليها روسيا

قالت وزارة الطاقة، اليوم الخميس، إن أذربيجان بدأت ضخ إمدادات الغاز الطبيعي التجارية إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للأدرياتي (تاب)، لتشرع في الدخول إلى سوق الطاقة المربحة التي تهيمن عليها روسيا.ويحظى المشروع بدعم المفوضية الأوروبية في إطار جهود لتقليص اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.وتسيطر روسيا على 34% من سوق الغاز الأوروبية وتعتزم زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، لا سيما تركيا، إلى 183 مليار متر مكعب العام القادم من 171-172 مليار متر مكعب متوقعة هذا العام.ويبلغ استهلاك أوروبا السنوي نحو 500 مليار متر مكعب تستخدم عادة في توليد الكهرباء.