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مصر

وزير المالية يستعرض استراتيجية الإيرادات حتى 2024

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:36 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط MTRS، للفترة الممتدة من 2020-2021 حتى 2023-2024.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية قامت بإعداد استراتيجية الإيرادات خلال الفترة المشار إليها؛ لكى تضمن اتساق واستدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة للدولة، وبما يساعد في توفير التمويل المطلوب لتلبية كل احتياجات أجهزة الموازنة، وكذلك من أجل الحفاظ على استقرار واستدامة مؤشرات العجز والدين في المدى المتوسط.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن مصر تعتبر الدولة الرابعة عالميًا التي تطبق هذا الأسلوب الحديث في إدارة الإصلاحات بهدف تطوير وتحسين كفاءة منظومة الإيرادات، وتوفير موارد إضافية للدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، مضيفًا أنه سيتم تحديث الاستراتيجية بشكل سنوي.

وقال: "تتضمن استراتيجية الإيرادات في المدى المتوسط إصلاحات وإجراءات على جانب السياسات والإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتشريعية للمساعدة في تحقيق المستهدفات المالية والضريبية مع مراعاة اعتبارات الكفاءة والتوزيع العادل للأعباء الضريبية وإيجاد الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أن الاستراتيجية تعد خارطة طريق رفيعة المستوى لضمان استمرار تطوير وإصلاح النظام الضريبي على المدى المتوسط من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: السياسات الضريبية، والإدارة الضريبية والإجراءات التنظيمية، والقوانين والتشريعات الضريبية، موضحًا أن وزارة المالية تهدف أن تكون الاستراتيجية وثيقة عامة تشاركية تعكس آراء ورغبات جميع الأطراف المعنية، وكذلك تعكس الاستفادة القصوى من دعم وخبرات المؤسسات الدولية.

ولفت الدكتور محمد معيط إلى أن النتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط (MTRS) تتمثل في تنمية الإيرادات وزيادة نسبة الإيرادات للناتج مع تحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة، وإيجاد آلية للمتابعة والتنفيذ، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي ورفع قدرة الدولة ومصالحها على تحصيل الإيرادات المستهدفة.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، تطور إيرادات الموازنة وفقًا للمسار الأساسي على المدى المتوسط، وأهم المحاور الإصلاحية والإجراءات التي يتضمنها المسار الأساسي على جانب الإيرادات الضريبية.

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