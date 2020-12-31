لمتابعة الاحتياجات.. نائب محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا مستشفى الحميات بمدينة قنا المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى.وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية، بحضور الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات واعضاء اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.تفقد نائب المحافظ أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن)، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة علي التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية.الجدير بالذكر أنه تم تخصيص 8 مستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس هى (حميات نجع حمادي – الوقف المركزى – حميات قنا – الصدر بقنا – فرشوط المركزى قنا العام – قوص المركزى – قفط التعليمى ) وهى تضم 684 سرير اقامة بالأقسام الداخلية و23 سرير عناية و16 جهاز تنفس صناعى لاستقبال وعزل المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقا لما تستدعيه حالة المريض.