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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

4 مذيعين جدد بخريطة التليفزيون المصري في 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:14 م
التليفزيون المصري
التليفزيون المصري
دعاء عبد المقصود
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انتهى التلفزيون المصري عن الخريطة البرامجية الجديدة لعام 2021، وتم الإعلان عن عودة الإعلامي رجائي رمزي على شاشة التلفزيون المصري، لينضم لنشرة التاسعة، بالإضافة إلى تقديمه "ربع ساعة رياضة" على شاشة التلفزيون المصري، وذلك بعد غياب منذ إغلاق قناة "on Live" الإخبارية وهي آخر المحطات التي عمل بها.

فيما تم الإعلان عن انضمام الإعلامية سالي عبد السلام، ببرنامج"قصة حقيقية" على القناة الأولى المصرية بشاشة التلفزيون المصري في الخريطة البرامجية الجديدة لعام2021.

وكذلك انضمام الإعلامي حسام حداد لبرنامج "صباح الخير يامصر" على شاشة القناة الأولى المصرية على شاشة التلفزيون المصري، وجدير بالذكر أن آخر ما قدمه حداد كان مشاركته في برنامج"الحياة اليوم" مع لبنى عسل على شاشة الحياة.

وأيضا تم الإعلان عن انطلاق برنامج "ولا تعثروا" مع عمرو الورداني على القناة الأولى المصرية قريبا، وذلك وفقا للخريطة البرامجية الجديدة لعام 2021

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