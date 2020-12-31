السيسى وتبون يبحثان هاتفيًا تكثيف التنسيق المشترك بشأن الأزمة الليبية

صرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.وقال راضي: إن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الجزائري، بمناسبة تعافيه من فيروس كورونا، متمنيًا له دوام الصحة والعافية وللجزائر وشعبها الشقيق كل خير وسلام وازدهار.وتناول الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، لمكافحة انتشار فيروس كورونا وإجراءات الوقاية الصحية من خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية.وعلي صعيد قضايا المنطقة، تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً الأزمة الليبية، حيث أستعرض الرئيس السيسي الجهود المستمرة التي تبذلها مصر في إطار المسار السياسي، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين البلدين من أجل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.من جانبه؛ أكد الرئيس تبون اعتزاز الجزائر بالروابط والعلاقات الوثيقة التي تربطها بمصر على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنًا تفاعل مصر المتزن والحكيم للتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية المستند إلى ثقلها السياسي المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأكد الرئيس السيسي تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.