ضبط 13 مخالفة تموينية في المخابز والمحلات التجارية بمطروح

شنت مديرية تموين مطروح حملات تموينية بكلا من مرسى مطروح والعلمين، أسفرت عن ضبط 13 ثلاثة عشر مخالفة تموينية، بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية، فرع مطروح وبتعليمات ومتابعة من المهندس حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح.وقامت حملات تموينية إلى الأسواق والمحال التجارية بكلا من مدن مرسى مطروح والعلمين، وذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط آية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، حيث تم ضبط 13 مخالفة تموينية، شملت عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أو الالتزام بمواعيد التشغيل، مخالفتي وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز، مخالفة بيع بأزيد للسجائر، ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية، و7 مخالفاتوعدم توافر أرصدة مواد بترولية ببعض المحطات البترولية.