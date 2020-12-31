«تعليم مطروح»: تسليم مظاريف أسئلة الأول والثاني الثانوي للإدارات

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إن المطبعة السرية انتهت من عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات المواد الدراسية التي لا تضاف للمجموع للصفين الأول والثاني الثانوي للإدارات التعليمية، بالإضافة إلى مظاريف أسئلة المستوى الرفيع لغة إنجليزية للصف الاول الثانوي العام التجريبي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتدابير احترازية ووقاية محكمة في مواجهة كورونا.وأكد وكيل تعليم مطروح، في بياناليوم الخميس، أن مديرية الأمن بالمحافظة، وفرت كافة وسائل التأمين والقوة الشرطية المرافقة لعربات نقل الأسئلة، إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية المختلفة، وفقًا للبروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن مطروح؛ لتأمين سير الامتحانات، ومراكز التوزيع وعملية نقل الأسئلة إلى الإدارات المختلفة، وكذلك تأمين المدارس خلال فترة الامتحانات.