رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم مطروح»: تسليم مظاريف أسئلة الأول والثاني الثانوي للإدارات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:05 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
طباعة
قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إن المطبعة السرية انتهت من عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات المواد الدراسية التي لا تضاف للمجموع للصفين الأول والثاني الثانوي للإدارات التعليمية، بالإضافة إلى مظاريف أسئلة المستوى الرفيع لغة إنجليزية للصف الاول الثانوي العام التجريبي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتدابير احترازية ووقاية محكمة في مواجهة كورونا.

وأكد وكيل تعليم مطروح، في بياناليوم الخميس، أن مديرية الأمن بالمحافظة، وفرت كافة وسائل التأمين والقوة الشرطية المرافقة لعربات نقل الأسئلة، إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية المختلفة، وفقًا للبروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن مطروح؛ لتأمين سير الامتحانات، ومراكز التوزيع وعملية نقل الأسئلة إلى الإدارات المختلفة، وكذلك تأمين المدارس خلال فترة الامتحانات.

موضوعات متعلقة

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

شوقى: تأجيل الامتحانات يشمل المواد غير المضافة للأول والثانى الثانوى

«التعليم»: إعلان تبعات تأجيل الامتحانات بعد قليل عبر التليفزيون المصري

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق