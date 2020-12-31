رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تشكيل عصابة «المفتاح المصطنع» لسرقة السيارات بالزاوية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:23 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الخميس، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» وارتكاب 6 وقائع 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يُفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة).

وبمواجهته اعترف باشتراكه مع سمكرى سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية، في تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع».

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الثاني، والذي أكد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

وأضافا باشتراكهما في ارتكاب 6 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما الإجرامي من السيارات، وكذا أجزاء من سيارة أخرى، حيث أقروا بتقطيعها لبيعها كقطع غيار.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

الرئيس السيسي يوجه بمد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق