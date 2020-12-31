حبس تشكيل عصابة «المفتاح المصطنع» لسرقة السيارات بالزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الخميس، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» وارتكاب 6 وقائع 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يُفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة).وبمواجهته اعترف باشتراكه مع سمكرى سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية، في تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع».وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الثاني، والذي أكد ما جاء بأقوال المتهم الأول.وأضافا باشتراكهما في ارتكاب 6 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما الإجرامي من السيارات، وكذا أجزاء من سيارة أخرى، حيث أقروا بتقطيعها لبيعها كقطع غيار.وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.