لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائي مصري ينذر السفير الإسرائيلي

قدم الروائي المصري محمد بركة إنذارًا للسفير الإسرائيلي بمصر على محل إقامته بالمعادي لسحب كتبه من المكتبة الوطنية الإسرائيلية.الحكاية بدأت كما يقول صاحب الكتب الروائي والقاص محمد بركة:" فوجئت أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية تتيح 7 كتب صدرت لي كنسخ ورقية أو إلكترونية على المكتبة الوطنية الإسرائيلية، وتتيحهم ورقي وإلكتروني.وأضاف بركة في تصريح خاص لـ"الدستور":" السبع أعمال هي: رواية الفضيحة الإيطالية وصدرت عن دار نفرو 2005، 3 مخبرين وعاشق مجموعة قصصية صدرت عن دار ميريت 2001، كوميديا الانسجام مجموعة قصصية صدرت عن دار مركز الحضارة العربية 1999، رواية الزائر صدرت عن دار سما 2016، مسيحي مسلم دوت كوم كتاب مقالات صدر عن دار العين 2011، عشيقات الطفولة رواية صدرت عن دار بيت الياسمين عام 2013، وأخير كتاب صباح العكننة وهو أدب ساخر صدر عن دار مدبولي 2010.وتابع:" المكتبة الوطنية الإسرائيلية مقرها تل أبيب، وهي جهة حكومية، ولأجل ذلك تم توجيه إنذار قانوني للسفير الإسرائيلي على مقر إقامته بحي المعادي، وقلت في الإنذار" إنكم ترتكبون مخالفة قانونية جسيمة حيث أنكم لم تحصلوا على إذن قانوني سواء بتعاقد مع المؤلف مباشرة أو من خلال دور النشر التي أصدرت هذه الأعمال".وواصل:" هناك نقطة مهمة أن هذا الإنذار القانوني ليس له علاقة بالسياسة وفي هذا الأمر نحن أمام إشكالية قانونية بحتة وليست مسيسة بمعنى أنه لو كانت هناك دولة أخرى ارتكبت نفس المخالفة لكنت اتخذت نفس الإجراء.وفي الأخير قال بركة:" الفكرة للتوضيح أنه ليس هناك أي سند قانوني يتيح للمكتبة عرض كتبي، والسؤال هو، كيف سوغت المكتبة لنفسها نشر أعمال كاتب مصري دون اتفاق ودون تعاقد ودون إذن؟ وأساسا هذا جزء من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية للكتاب المصريين أو العرب وهذا الأمر يأتي في هذا السياق، سياق فوضى الملكية الفكرية، وبالمناسبة ربما تكون هناك حالات أخرى مشابهة لزملاء مصريين أو عرب لكني آثرت أن أتخذ خطوة إيجابية.بدوره قال المحامي أدهم العبودي:" المكتبة الوطنية الإسرائيلية قامت بعرض كتب لبركة بدون إذن منه، وهذا يدخل في قوانين حماية الملكية الفكرية المصرية، لأن هذا يعتبر استغلال واستخدام مصنف فكري بدون موافقة صاحبه.وتابع العبودي الإجراءات أرسلنا إنذارا للسفارة الإسرائيلية وأمهلناهم 15 يوما للرد، وسواء كان هناك رد أو غيره سنقوم برفع دعاوى قضائية ونطالبهم بمسح الأعمال من الأرشيف للمكتبة الوطنية وتعويضنا ماديا ومعنويا.