إسرائيل تتوقع الحصول على لقاح «مودرنا» بحلول مارس
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:40 م
وكالاتطباعة
قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين لتليفزيون "واي نت" اليوم الخميس، إن إسرائيل تتوقع بدء تسلم شحنات لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 من إنتاج شركة مودرنا بحلول شهر مارس "على أبعد تقدير".
ووقعت إسرائيل في يونيو اتفاقًا أوليًا للحصول على جرعات من لقاح مودرنا ووسعت الاتفاق بعد ذلك ليشمل ستة ملايين جرعة.
ووقعت إسرائيل في يونيو اتفاقًا أوليًا للحصول على جرعات من لقاح مودرنا ووسعت الاتفاق بعد ذلك ليشمل ستة ملايين جرعة.