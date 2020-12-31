إسرائيل تتوقع الحصول على لقاح «مودرنا» بحلول مارس

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين لتليفزيون "واي نت" اليوم الخميس، إن إسرائيل تتوقع بدء تسلم شحنات لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 من إنتاج شركة مودرنا بحلول شهر مارس "على أبعد تقدير".ووقعت إسرائيل في يونيو اتفاقًا أوليًا للحصول على جرعات من لقاح مودرنا ووسعت الاتفاق بعد ذلك ليشمل ستة ملايين جرعة.