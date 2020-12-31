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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: وفاة 4 أسرى في سجون إسرائيل واعتقال أكثر من 4600 خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:11 م
جريدة الدستور
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رصد تقرير فلسطيني اليوم الخميس وفاة أربعة أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل واعتقال أكثر من 4600 آخرين خلال عام 2020.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة-سلوان في تقرير مشترك، إن إسرائيل واصلت خلال العام المنقضي "سياسة التنكيل الممنهج وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى".

وبحسب التقرير: "تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا والتحولات التي رافقت الوباء، عبر جملة من الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون، وساهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية".

وذكر التقرير أن إسرائيل اعتقلت خلال 2020 نحو 4634 فلسطينيًا من بينهم 543 طفلًا، و128 من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 1114 أمر اعتقال إداري.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل مع نهاية العام الجاري نحو 4400 أسير، منهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 170 طفلًا، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 380 معتقلًا.

ووصل عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد إلى 543 أسيرًا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، فيما وصل عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة وخطيرة.

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